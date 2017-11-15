Депутат від БПП провокує конфлікти у селищі Коцюбинському на Київщині в інтересах забудовника-регіонала
І як наслідок цієї боротьби - жителі селища страждають від відсутності опалення.
Про це йдеться в матеріалі програми "Гроші" телеканалу "1+1"
Відзначається, що ще вчора мешканці перекривали дорогу під Києвом, щоб привернути увагу до проблеми з опаленням, яка виникла через безгосподарність і конфлікт селищного голови Ольги Матюшиної та приватної компанії.
Як з'ясували журналісти, Матюшина не ухвалює рішень без депутата від БПП Ольги Червакової, яка навіть в стінах парламенту займається лобіюванням інтересів селищного голови, прямо втручаючись в діяльність органу місцевого самоврядування.
Фото: "Гроші"
Хоча глобально, йдеться в програмі, політичні конфлікти в Коцюбинському провокують в інтересах забудовників - зокрема, будівельної компанії "Атлант", яка є одним з найбільших забудовників Коцюбинського і один з керівників якої була радником Матюшиної.
Повідомляється, що власник "Атланта" - екс регіонал Павло Климець, бізнес партнер київського забудовника Ігоря Ніконова.
Журналісти звернули увагу, що Червакова перед тим як стати народним депутатом від БПП, тісно працювала з регіоналами - входила в Гуманітарну раду при Вікторі Януковичі, працювала одним з менеджерів телеканалу "Інтер", власником якого є екс глава АП Сергій Льовочкін.
"Сама Червакова стверджує, що просто бореться за Біличанський ліс. Правда, поки навіть межі цього лісу не визначені, тоді як селищний голова Коцюбинського Матюшина озвучила про розширення меж селища за рахунок цього лісу. Наслідком такої боротьби стають системні проблеми, які накопичилися в Коцюбинському, де відсутність опалення - лише одна з проблем, і від яких страждають прості люди", - роблять висновки журналісти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків