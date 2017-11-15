Депутат від БПП провокує конфлікти у селищі Коцюбинському на Київщині в інтересах забудовника-регіонала

Політична боротьба в селищі Коцюбинському під Києвом може бути пов'язана з інтересами забудовника - екс-регіонала Павла Климця, власника компанії "Атлант" і його лобістів у БПП, зокрема, нардепа Ольги Червакової.

І як наслідок цієї боротьби - жителі селища страждають від відсутності опалення.

Про це йдеться в матеріалі програми "Гроші" телеканалу "1+1"

Відзначається, що ще вчора мешканці перекривали дорогу під Києвом, щоб привернути увагу до проблеми з опаленням, яка виникла через безгосподарність і конфлікт селищного голови Ольги Матюшиної та приватної компанії.

Як з'ясували журналісти, Матюшина не ухвалює рішень без депутата від БПП Ольги Червакової, яка навіть в стінах парламенту займається лобіюванням інтересів селищного голови, прямо втручаючись в діяльність органу місцевого самоврядування.



Фото: "Гроші"