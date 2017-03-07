Депутат, який спричинив "п'яне" ДТП зі смертельними наслідками, сяде на шість років Винуватець ДТП перебуває в СІЗО до набуття чинності вироку

Святошинський райсуд Києва в понеділок оголосив вирок депутату Макарівської райради Київської області Матвію Євсеєнку, який рік тому, тікаючи від патрульних на Toyota Land Cruiser, виїхав на зустрічну смугу Окружної дороги і врізався у "Волгу".

Матвій Євсеєнко. Фото: ukr.lb.ua

У результаті ДТП двоє людей - літня подружня пара, яка перебувала в "Волзі", - отримали важкі травми. Один із потерпілих від отриманих травм помер. Експертиза виявила в крові депутата 1,85 проміле алкоголю. "Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до шести років ув'язнення з позбавленням права керування транспортом терміном на три роки", - повідомляє прокуратура Києва. Євсеєнко перебуває в СІЗО до набуття чинності вироку. Депутат представляв "Батьківщину" в райраді, але після ДТП його виключили з лав партії. Нагадаємо, що водій "Волги", яку протаранив автомобіль Toyota, помер в реанімації 17 лікарні.

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