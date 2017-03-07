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Депутат, який спричинив "п'яне" ДТП зі смертельними наслідками, сяде на шість років

Винуватець ДТП перебуває в СІЗО до набуття чинності вироку
Святошинський райсуд Києва в понеділок оголосив вирок депутату Макарівської райради Київської області Матвію Євсеєнку, який рік тому, тікаючи від патрульних на Toyota Land Cruiser, виїхав на зустрічну смугу Окружної дороги і врізався у "Волгу".
Депутат, який спричинив "п Матвій Євсеєнко. Фото: ukr.lb.ua

У результаті ДТП двоє людей - літня подружня пара, яка перебувала в "Волзі", - отримали важкі травми. Один із потерпілих від отриманих травм помер.

Експертиза виявила в крові депутата 1,85 проміле алкоголю.

"Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до шести років ув'язнення з позбавленням права керування транспортом терміном на три роки", - повідомляє прокуратура Києва.

Євсеєнко перебуває в СІЗО до набуття чинності вироку.

Депутат представляв "Батьківщину" в райраді, але після ДТП його виключили з лав партії.

Нагадаємо, що водій "Волги", яку протаранив автомобіль Toyota, помер в реанімації 17 лікарні.

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03 07 2017 17:55
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