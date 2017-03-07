Депутат, який спричинив "п'яне" ДТП зі смертельними наслідками, сяде на шість років
У результаті ДТП двоє людей - літня подружня пара, яка перебувала в "Волзі", - отримали важкі травми. Один із потерпілих від отриманих травм помер.
Експертиза виявила в крові депутата 1,85 проміле алкоголю.
"Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до шести років ув'язнення з позбавленням права керування транспортом терміном на три роки", - повідомляє прокуратура Києва.
Євсеєнко перебуває в СІЗО до набуття чинності вироку.
Депутат представляв "Батьківщину" в райраді, але після ДТП його виключили з лав партії.
Нагадаємо, що водій "Волги", яку протаранив автомобіль Toyota, помер в реанімації 17 лікарні.
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