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Депутат Яценко проголосував за шістьох депутатів одним махом, - ВІДЕО

Яценко проголосував на шістьох порожніх кріслах поспіль
Депутат Антон Яценко з групи "Відродження" 20 березня голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.
Депутат Яценко проголосував за шістьох депутатів одним махом, - ВІДЕО Фото: segodnya.ua

Під час голосування за законопроект №8099 щодо середньострокового бюджетного планування Яценко проголосував на шістьох порожніх кріслах поспіль, - повідомляє рух "Чесно", демонструючи у Twitter відеозапис.

При цьому в залі його підбадьорювали: "Антон! Давай, Антон!".

"Інші депутати, зокрема з "Народного фронту", бачили порушення – але просто сиділи і сміялись", – констатує рух "Чесно".

Зрештою, урядовий проект закону №8099 – про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) – не ухвалили. Депутати зібрали лише 215 голосів "за".

Зазначимо, на сьогодні Конституційний Суд не готовий визнати закон неконституційним виключно через неособисте голосування народних депутатів.
 

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20 03 2018 14:33
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