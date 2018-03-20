Депутат Яценко проголосував за шістьох депутатів одним махом, - ВІДЕО
Під час голосування за законопроект №8099 щодо середньострокового бюджетного планування Яценко проголосував на шістьох порожніх кріслах поспіль, - повідомляє рух "Чесно", демонструючи у Twitter відеозапис.
При цьому в залі його підбадьорювали: "Антон! Давай, Антон!".
"Інші депутати, зокрема з "Народного фронту", бачили порушення – але просто сиділи і сміялись", – констатує рух "Чесно".
У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada— ЧЕСНО (@chesno_movement) 20 марта 2018 г.
Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf
Зрештою, урядовий проект закону №8099 – про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) – не ухвалили. Депутати зібрали лише 215 голосів "за".
Зазначимо, на сьогодні Конституційний Суд не готовий визнати закон неконституційним виключно через неособисте голосування народних депутатів.
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