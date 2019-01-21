Депутат Яценко став головним "кнопкодавом" року, - ЧЕСНО

Депутат Верховної Ради Антон Яценко у 2018 році 97 разів попався на голосуванні за іншу людину. Ніхто не робив цього частіше, ніж він.

У рейтинг головних "кнопкодавів" також потрапили Андрій Шинькович, Андрій Іванчук, Олександр Бакуменко, Ірина Єфремова, Федір Бендюженко, Борис Козир, Андрій Река, Олександр Урбанський, Андрій Немировський, Антон Кіссе й Олександр Присяжнюк. Усі вони представляють або Блок Петра Порошенка, або "Народний фронт", або "Відродження". Про це свідчить моніторинг громадського руху "Чесно".

Лідером серед фракцій за кількістю "кнопкодавів" у кількісному вираженні став БПП - 51 депутат зі 135 (38%), у процентному - "Відродження" - 67% (16 депутатів з 24).

Загалом на неперсональному голосуванні 2018 року попалося 140 народних обранців.

Нагадаємо, "кнопкодавство" заборонено Конституцією України, але відповідальності за це українське законодавство не передбачає. За минулої влади неперсональне голосування було головним інструментом забезпечення достатньої кількості голосів для прийняття законопроектів. Після революції число зафіксованих випадків "кнопкодавства" зменшилося, але як явище не зникло.

Наприкінці 2018 року Управління справами Верховної Ради оголосило тендер на розробку проектно-кошторисної документації для ремонту залу пленарних засідань парламенту із заміною системи електронного голосування. Передбачається, що вона буде забезпечувати візуальний контроль перебування депутатів на робочому місці за допомогою відеоспостереження, а також функцію персонального голосування з використанням ID-картки.

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