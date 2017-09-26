Депутат Юрій Береза побив до напівсмерті чоловіка, який хотів підпалити його будинок
Згідно з офіційною інформацією, 24 вересня на чергову частину П'ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшло повідомлення, що близько першої години ночі сталося проникнення з метою підпалу на територію домоволодіння власником якого є депутат Верховної Ради Береза Ю. М.
На місці події затримано чоловіка, особу якого встановлюють. Розпочато розслідування за статтею завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Чоловік 1980 року народження зараз у важкому стані, у нього зламані чотири хребці, внутрішньочерепна гематома, яка дає йому примарні шанси вижити. Зараз чоловік у реанімації у Кривому Розі, - повідомляє INSIDER з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними джерел INSIDER, травми завдав Юрій Береза.
Видання зателефонувало депутату, але після запитання про інцидент Береза кинув слухавку, на СМС він не відповідає.
У МВС наразі не змогли прокоментувати цей інцидент, проте джерела в "Народному фронті" повідомили INSIDERу, що 26 вересня в офісі партії відбулася розмова з цього приводу.
"Антон Геращенко привіз в офіс якісь жорсткі матеріали щодо Берези і розмовляв з керівництвом", - сказав співрозмовник.
Інше джерело також ознайомлене із ситуацією стверджує, що поліція була викликана вже вранці, а з першої години ночі нардеп нібито бив чоловіка.
Нагадаємо, у селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.
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