Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Депутат з Опоблоку не задекларував 20 земельних ділянок і квартири

Омельянович – колишній член "Партії регіонів", є членом комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що народний депутат Денис Омельянович з фракції "Опозиційний блок" у своїй декларації умисно вказав недостовірну інформацію.
Депутат з Опоблоку не задекларував 20 земельних ділянок і квартири Фото: ILife-News

"Народний депутат Омельянович Денис Сергійович, подаючи декларацію за 2015 рік, не задекларував 19 власних земельних ділянок та 1 земельну ділянку дружини, які розташовані в Донецькій області та більшість призначені для ведення особистого селянського господарства. Орієнтовна загальна вартість земельних ділянок на ринку станом на звітну дату становила більше 16 мільйонів гривень. Крім того, депутат не вказав у декларації, що є власником 1/3 квартири, та не задекларував квартиру дружини", - повідомляє НАЗК.

Там додали, що вказані об’єкти нерухомості посадовець не вніс також і до декларації за 2016 рік.

Про вказані факти НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро, надіславши обґрунтовані висновки про ознаки кримінальних правопорушень в діях посадовця.

Нагадаємо, що депутатка Запорізької міськради Ольга Ревчук приховала катер за мільйон гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2018 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.