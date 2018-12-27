Депутат з Опоблоку не задекларував 20 земельних ділянок і квартири
"Народний депутат Омельянович Денис Сергійович, подаючи декларацію за 2015 рік, не задекларував 19 власних земельних ділянок та 1 земельну ділянку дружини, які розташовані в Донецькій області та більшість призначені для ведення особистого селянського господарства. Орієнтовна загальна вартість земельних ділянок на ринку станом на звітну дату становила більше 16 мільйонів гривень. Крім того, депутат не вказав у декларації, що є власником 1/3 квартири, та не задекларував квартиру дружини", - повідомляє НАЗК.
Там додали, що вказані об’єкти нерухомості посадовець не вніс також і до декларації за 2016 рік.
Про вказані факти НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро, надіславши обґрунтовані висновки про ознаки кримінальних правопорушень в діях посадовця.
Нагадаємо, що депутатка Запорізької міськради Ольга Ревчук приховала катер за мільйон гривень.
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