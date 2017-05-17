Депутата Харківської облради затримали через бійку зі стріляниною

Депутата Харківської обласної ради з фракції "Відродження" і ще двох місцевих жителів затримали після бійки зі стріляниною в селі Вільшани, де вбили рома.

Їм збираються висувати підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), повідомляє прес-служба прокуратури.

Ім'я депутата не називають, але під опис підпадає Олексій Литвинов. Він - місцевий житель, народився в 1974 році (як і один із затриманих), а його син - голова місцевої селищної ради.

Місцеве видання KHARKIV Today стверджує, що саме Литвинов відкрив стрілянину.

Один з жителів селища розповів, що в місцевої еліти давно назрівав конфлікт з ромами. "Вони давно не дружили з ромами. А позавчора сільський голова Андрій Литвинов побився з одним з них. Кричав: "Я вас повиселяю". Після бійки почав обдзвонювати всіх місцевих мисливців, у кого є рушниці, збирати на розборки. Сьогодні приїхали"розмовляти" , почали стріляти. Першим стріляти почав Олексій Литвинов - депутат Харківської облради від "Відродження", батько сільського голови", - розповів він.

За словами чоловіка, загиблий ром Микола не конфліктувати з місцевими жителями, "був спокійним, навіть права на машину в нього були, про нього слова поганого ніхто не сказав би". За свідченням очевидця, в основному конфлікти в ромів виникали з "елітою села". "Бувало, бешкетували в центрі, поводили себе неадекватно, але місцевим якось особливо це не заважало, не бачив, щоб доходило до серйозних конфліктів", - розповів чоловік. "А для цього Литвинова така поведінка цілком звична - кричати, погрожувати", - зазначило джерело.

Убитому було 50 років. Йому вистрілили в груди, він помер у лікарні. Також було поранено ще трьох осіб.

Подію кваліфіковано за ст. 296 (хуліганство) і 115 (вбивство) Кримінального кодексу. Розслідуванням займається Національна поліція.