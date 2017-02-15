Депутата Херсонської міськради від Радикальної партії затримано за хабар Усіх підозрюваних затримано

Співробітники херсонської поліції і прокуратури в середу, 15 лютого, затримали за підозрою в отриманні хабара депутата міськради Олександра Васильєва з Радикальної партії.

Фото: з відкритих джерел

Директор, а також головний інженер одного з комунальних підприємств міста отримали хабар (поліція повідомляє про 4300 гривень, прокуратура - про 10000 гривень) за надання можливості бізнесменові продавати паливно-мастильні матеріали на території КП, повідомляє сайт поліції. За словами іншого депутата Віталія Урбанського, йдеться про КП "Херсонкомунтранссервіс" (займається пасажирськими перевезеннями), яке очолює Васильєв, інформує "LB.ua". Обох підозрюваних затримано. Розпочато кримінальне провадження з ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Нагадаємо, що в Києві на хабарі у сумі 112 тис. грн затримали головного державного інспектора Головного управління Держпраці України в Київській області.

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