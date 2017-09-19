ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Київської міської ради Сергій Кримчак вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в сумі 1,4 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутата Кримчака, якого звинувачують у розкраданні 3,5 млн грн відпустили під заставу
Інших подробиць адвокат не повідомив
Сергій Кримчак. Фото: glavcom.ua
"Все добре. Вийшов вчора (з СІЗО)", - повідомив адвокат Кримчака Ігор Черезов, інформують "Українські новини".
13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро затримали Кримчака.
За версією слідства, затриманий в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 млн гривень.
Відзначимо, що Кримчак входив у "молоду команду" колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 09 2017 13:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles