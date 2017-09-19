Депутата Кримчака, якого звинувачують у розкраданні 3,5 млн грн відпустили під заставу Інших подробиць адвокат не повідомив

Депутат Київської міської ради Сергій Кримчак вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в сумі 1,4 млн гривень.

Сергій Кримчак. Фото: glavcom.ua

"Все добре. Вийшов вчора (з СІЗО)", - повідомив адвокат Кримчака Ігор Черезов, інформують "Українські новини". 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро затримали Кримчака. За версією слідства, затриманий в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 млн гривень. Відзначимо, що Кримчак входив у "молоду команду" колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

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