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Депутата Кримчака, якого звинувачують у розкраданні 3,5 млн грн відпустили під заставу

Інших подробиць адвокат не повідомив
Депутат Київської міської ради Сергій Кримчак вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в сумі 1,4 млн гривень.
Депутата Кримчака, якого звинувачують у розкраданні 3,5 млн грн відпустили під заставу Сергій Кримчак. Фото: glavcom.ua

"Все добре. Вийшов вчора (з СІЗО)", - повідомив адвокат Кримчака Ігор Черезов, інформують "Українські новини".

13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро затримали Кримчака.

За версією слідства, затриманий в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 млн гривень.

Відзначимо, що Кримчак входив у "молоду команду" колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

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19 09 2017 13:33
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