Депутата Київради затримали за привласнення землі на понад 3,5 грн грн

Депутата Київради Сергія Кримчака затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

"Затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 (Привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.), та ст.209 (відмивання грошових коштів – ред.) Кримінального кодексу України", - повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

"Суть схеми полягала в тому, що посадовець за допомогою родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі Києва, що перебувають у комунальній власності. Після цього він легалізував здобуті злочинним шляхом ділянки, внісши їх до статутного фонду заснованого ймовірним спільником товариства", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії з метою отримання додаткових доказів, встановлення інших ймовірних учасників корупційної схеми, а також викриття інших епізодів незаконного заволодіння землею у Києві.

Відзначається, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

Нагадаємо, що прокуратура проводить слідчі дії в кримінальному провадженні про незаконне відчуження земель у Києво-Святошинському районі Київської області на суму 39 млн грн, у справі фігурує депутат обласної ради.