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Депутата від БПП позбавили водійських прав за п'яну їзду

Нардеп заплатив штраф у розмірі 10 тис 200 грн
Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненко за водіння у нетверезому стані.
Депутата від БПП позбавили водійських прав за п Павло Різаненко. Фото: ednist.info

"Закон - однаковий для всіх. Сьогодні рішенням Деснянського суду відповідно до закону України був позбавлений права керування автомобілем терміном на один рік і зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 тис 200 грн за адміністративне порушення, а саме - водіння автомобіля з показником 0,27 проміле (при нормі 0,2, похибка становить 0,05 проміле)", - повідомив Різаненко у Facebook.

Нагадаємо, що 8 червня патрульна поліція Києва склала протокол про управління автомобілем в нетверезому стані щодо Різаненко.

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06 07 2017 13:44
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