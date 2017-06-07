ПОЛІТИКА НОВИНИДеснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненко за водіння у нетверезому стані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутата від БПП позбавили водійських прав за п'яну їзду
Нардеп заплатив штраф у розмірі 10 тис 200 грн
Павло Різаненко. Фото: ednist.info
"Закон - однаковий для всіх. Сьогодні рішенням Деснянського суду відповідно до закону України був позбавлений права керування автомобілем терміном на один рік і зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 тис 200 грн за адміністративне порушення, а саме - водіння автомобіля з показником 0,27 проміле (при нормі 0,2, похибка становить 0,05 проміле)", - повідомив Різаненко у Facebook.
Нагадаємо, що 8 червня патрульна поліція Києва склала протокол про управління автомобілем в нетверезому стані щодо Різаненко.
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