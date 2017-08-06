Депутата від БПП спіймали за кермом Porsche-Cayenne у нетверезому стані

Показник алкоголю в крові, згідно з результатами експертизи, становив 0,27 проміле за допустимого значення 0,2

У Києві патрульна поліція склала протокол на народного депутата від БПП Павла Різаненка про керування автомобілем у нетверезому стані.

Різаненка затримали патрульні за кермом Porsche-Cayenne в нетверезому стані, повідомляє Громадська організація "СТОП - Корупція" на сторінці у Facebook.



Фото: facebook.com/stopcorkoe

Інформацію про інцидент підтвердив сам депутат виданню "Українська правда". Різаненко розповів, що дійсно його зупинили співробітники поліції через те, що його машина нібито була в розшуку.



Фото: pravda.com.ua

"Пізніше виявилося, що вона там не перебуває... Мене привезли на огляд в клініку і зробили тест, який показав незначне перевищення (вмісту алкоголю в організмі, - ред.)", - розповів депутат.

Показник алкоголю в крові, згідно з результатами експертизи, становив 0,27 проміле за допустимого значення 0,2.

Нагадаємо, 23 квітня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Honda Civic, за кермом якого перебував співробітник військової прокуратури Південного регіону Сергій Яровий в стані алкогольного сп'яніння. Після бійок і фізичного опору Ярового все-таки доставили у відділок поліції, де на нього було складено протоколи за статтями 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції) КУпАП.