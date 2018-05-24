Депутата від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в Черкасах

Депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.

Інформацію про це підтвердили джерела у фракції "Батьківщина", пише "Українська правда".

Видання Infomist також повідомляє з посиланням на джерела, що загиблим учасником перестрілки сьогодні близько 18 вечора виявився колишній заступник міського голови, депутат обласної ради від "Батьківщини" Сергій Гура. Він отримав поранення в голову та область грудей. За неофіційною інформацією, нападником виявися працівник одного з підприємств Гури на ім'я Микола. Він також отримав кілька поранень і зараз перебуває в лікарні. Спочатку чоловік погрожував підірвати себе, а опісля вистрелив у Гуру.

Як повідомив речник ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко, ГУНП у Черкаській області відкрило кримінальне провадження за фактом стрілянини на вул. Хрещатик, 221. Зараз справу розслідують за статтею 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Крім того, розглядається питання відкриття провадження за ст. 121 ККУ (убивство).

Нагадаємо, сьогодні невідомий озброєний чоловік прийшов до офісу в центрі Черкас, почалася стрілянина. Одна людина загинула, одну госпіталізували.