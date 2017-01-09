Депутата з БПП Вінника не випускають за кордон через борг у 350 млн грн

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник намагається оскаржити дії прикордонників, які не випускають його за кордон через несплачений борг у 350 мільйонів гривень.

У вівторок, 22 серпня, Вінник подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Державної прикордонної служби, повідомляє УНІАН.

"Народний депутат намагається оскаржити дії прикордонників, які, виконуючи рішення столичного Апеляційного суду, не випускають його за кордон через непогашену перед банками заборгованість у 350 мільйонів гривень", – пише видання.

За їхніми даними, засідання з розгляду позову депутата-боржника призначено на 8 вересня.

Наразі заборгованість депутата погашається шляхом примусового стягнення 20% (близько 3 500 грн на місяць) із заробітної плати через апарат Верховної Ради.

Майже рік Іван Винник намагається скасувати ухвалу Апеляційного суду м.Києва, звертаючись до всіх судових інстанцій, які відмовили народному депутату і залишили заборону залишати Україну в силі. До 2016 року народний депутат, який раніше увійшов в рейтинг найбідніших нардепів, активно відвідував дорогі європейські країни: Італію, Швейцарію, Австрію, Франція. За інформацією УНІАН, секретар комітету з питань безпеки і оборони також відвідував Росію, щоправда, з якою метою, видання не зазначає.

Видання зазначає, що наразі народний депутат проживає в особняку Сергія Пашинського на Липській 19/17, де розташований офіс "Народного Фронту". На початку минулого року виконавцям вдалося розшукати і заарештувати катера народного депутата, а також продати через торги електронного аукціону сетах BMW нардепа.

У 2016 році НАБУ зацікавилося декларацією народного депутата, в якій він "забув" вказати володіння частками в компаніям ТОВ "Азія Фудс", ТОВ "Узбекплодоовощторг", що спеціалізуються на оптовому продажі та експорті сільгосппродукції, а також в розділі "фінансові зобов'язання" не вказав 3, 4 млн. заборгованості за непогашений кредит перед "Укрсоцбанком", і майже 26 млн. грн. і 110 тис. євро за непогашеними трьом кредитами перед "Приват Банком".

У листопаді минулого року Вінника обмежили в праві виїзду за межі України в зв'язку з багатомільйонною заборгованістю перед "Альфа Банком" і "ПриватБанком". Майже рік Іван Вінник намагався скасувати рішення Київського апеляційного суду, звертаючись до всіх судових інстанцій, однак отримував відмови.