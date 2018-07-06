Депутатам британської палати лордів заборонили спати під час засідань
Згідно з парламентською конвенцією, депутати не спали, а "давали очам перепочинок". Незалежно від того, наскільки пізня година чи нудна промова, членам верхньої палати парламенту дозволялося вдавати, що вони уважно слухають, повідомляє The Times.
Однак все змінилося з розпорядженням представника уряду у верхній палаті.
"В останні місяці поведінка в палаті лордів не відповідала стандартам, яких ми повинні дотримуватися", - йдеться у тексті документа.
Серед прикладів негідної поведінки перелічені випадки засинання під час засідань, гучні розмови та вигуки з місця.
Нагадаємо, що в січні депутат від Консервативної партії Британії Десмонд Свейн заснув під час дебатів про Brexit, що транслювалися в прямому ефірі.
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