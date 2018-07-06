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Депутатам британської палати лордів заборонили спати під час засідань

У січні депутат від Консервативної партії Британії Десмонд Свейн заснув під час дебатів про Brexit
У Британії депутатам палати лордів заборонили дрімати під час засідань, голосно розмовляти і вигукувати з місця.
Депутатам британської палати лордів заборонили спати під час засідань Фото: liveinternet.ru

Згідно з парламентською конвенцією, депутати не спали, а "давали очам перепочинок". Незалежно від того, наскільки пізня година чи нудна промова, членам верхньої палати парламенту дозволялося вдавати, що вони уважно слухають, повідомляє The Times.

Однак все змінилося з розпорядженням представника уряду у верхній палаті.

"В останні місяці поведінка в палаті лордів не відповідала стандартам, яких ми повинні дотримуватися", - йдеться у тексті документа.

Серед прикладів негідної поведінки перелічені випадки засинання під час засідань, гучні розмови та вигуки з місця.

Нагадаємо, що в січні депутат від Консервативної партії Британії Десмонд Свейн заснув під час дебатів про Brexit, що транслювалися в прямому ефірі.

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07 06 2018 13:56
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