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Депутатам можуть ввести персональні е-картки для голосування

Ініціативу обговорили голова Ради та представники фракції на нараді щодо реформи парламенту
У Верховній Раді можуть запровадити для депутатів єдині електронні картки для персональної ідентифікації.
Депутатам можуть ввести персональні е-картки для голосування Фото: segodnya.ua

Єдину картку, яку використовуватимуть для входу в приміщення та голосування на засіданнях, планують ввести для депутатів наступного скликання. 

"Висловлена пропозиція щодо пілотного впровадження окремих елементів використання єдиної електронної картки у восьмому скликанні Верховної Ради України", — йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Нагадаємо, що депутати у 2017 році встановили новий рекорд "кнопкодавства". Так, депутати кнопкодавили під час голосувань за медреформу та скасування недоторканності.

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29 03 2018 17:30
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