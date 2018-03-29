ПОЛІТИКА НОВИНИУ Верховній Раді можуть запровадити для депутатів єдині електронні картки для персональної ідентифікації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутатам можуть ввести персональні е-картки для голосування
Ініціативу обговорили голова Ради та представники фракції на нараді щодо реформи парламенту
Фото: segodnya.ua
Єдину картку, яку використовуватимуть для входу в приміщення та голосування на засіданнях, планують ввести для депутатів наступного скликання.
"Висловлена пропозиція щодо пілотного впровадження окремих елементів використання єдиної електронної картки у восьмому скликанні Верховної Ради України", — йдеться у повідомленні на сайті парламенту.
Нагадаємо, що депутати у 2017 році встановили новий рекорд "кнопкодавства". Так, депутати кнопкодавили під час голосувань за медреформу та скасування недоторканності.
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29 03 2018 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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