Депутатам пропонують розглянути скасування судової реформи
На сайті Ради ідеться про те, що проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 3 жовтня 2017 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" передано на розгляд керівництву.
Авторами документу є Олена Сотник, Андрій Журжій, Ірина Подоляк та Оксана Сироїд від "Самопомочі".
Як повідомила Громадському Олена Сотник, правка Андрія Лозового від "Радикальної партії" до закону унеможливить притягнення до відповідальності корупціонерів та чиновників часів президентства Януковича.
"400 тисяч справ, які є зараз в різних правоохоронних органах після цієї поправки будуть закриті просто, бо розумієте, це всі справи - де вже є підозри і де ще немає. Три місяці розслідування - для злочинів середньої тяжкості і 6 місяців для важкої - ну у нас іноді експертизи проводять лише 4-6 місяців. До речі, і в Лозового, і в Мосійчука, котрий так захищає цю поправку - в них конфлікт інтересів, бо це справи ж проти них будуть закриті", - сказала депутатка.
Нагадаємо, вчора, 3 жовтня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.
Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.
Згодом депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що деякі положення закону про судову реформу можуть стати підставою для звільнення екс-президента Віктора Януковича від кримінальної відповідальності. Адже внесена поправка значно зменшує терміни розслідування кримінальних справ.
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