Депутатам пропонують заборонити відключати газ за борги
Відповідний законопроект зареєстрував заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.
У ньому пропонується виключити із законів "Про ринок природного газу" та "Про теплопостачання" норми, що дають право постачальнику природного газу припинити постачання за наявності заборгованості при розрахунках за нього.
"За підсумками минулого опалювального сезону в Україні була маса прикладів, коли постачальники погрожували відключити або відключали газ теплопостачальним компаніям, загрожуючи безпеці людей і ставлячи населені пункти на межу техногенної катастрофи. Щоб у нас не сталося другого Алчевська, щоб під час опалювального сезону постачальник за своєю примхою не міг відключати газ, питання потрібно вирішити на законодавчому рівні", – розповів Гончаренко, додавши при цьому, що такі випадки вже зареєстровані в нинішньому опалювальному сезоні, повідомляє "Слово і Діло".
Нагадаємо, що в Україні в неділю, 15 жовтня, розпочався опалювальний сезон.
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