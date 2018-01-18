Депутатам у четвер тричі не вдалось розглянути закон про Антикорупційний суд

Водночас депутати також відмовилися включати до порядку денного чотири альтернативних законопроекти

Верховна Рада втретє за четвер відмовилась включити у порядок денний сесії президентський законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" (№7440).

За включення законопроекту спочатку проголосували 200 депутатів, а потім - 204 при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Водночас депутати також відмовилися включати до порядку денного чотири альтернативних законопроекти.

Під час голосування Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів підтримати включення законопроекту про антикорупційний суд до порядку денного, наголосивши, що це міжнародні зобов'язання України. Як повідомлялось, на ранковому засіданні Ради 18 січня депутати також відмовилась включити ці законопроекти до порядку денного своєї восьмої сесії.

Президент Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, Європейський союз виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Раніше директор Світового банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та Адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

Зокрема українське представництво "Transparency International" закликало президента Петра Порошенка відкликати законопроект про Антикорупційний суд і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

TI Україна пояснює, що в ч.5 ст.8 проекту закону передбачена лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів. Її негативний висновок щодо кандидата на посаду судді може бути проігнорований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – 11 голосами з 16 членів ВККС.

Натомість Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям та донорам вирішальну роль в процесі добору суддів. Відтак, під сумнівом чистота відбору суддів.

Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає усі злочини, що підслідні НАБУ. Водночас, вона розширена до цілої низки злочинів, які підслідні Національній поліції України та Державному бюро розслідувань.

У висновку Венеціанської комісії чітко вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд надто великою кількістю справ.

"Transparency International Україна" вважає, що у ч.2 ст.7 проекту закону визначає нереалістично високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.