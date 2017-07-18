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Депутатам збільшать компенсацію за оренду житла

Компенсацію вартості оренди житла розраховують виходячи з того, скільки коштує однокімнатний номер готелю "Київ"
Апарат Верховної Ради має намір з вересня збільшити компенсацію депутатам за оренду житла з 460 грн на добу до 650 грн.
Депутатам збільшать компенсацію за оренду житла Фото: kievsmi.net

Про це йдеться у рішенні регламентного комітету Ради, інформують "Українські Новини". У п'ятницю, 14 липня, комітет розглянув листа виконувача обов'язків керівника апарату Ради Петра Боднара.

Депутати з'ясували, що компенсацію вартості оренди житла розраховують виходячи з того, скільки коштує однокімнатний номер готелю "Київ". Раніше це було 460 гривень на добу, проте ця сума була актуальна більше трьох років тому.

З моменту затвердження такого розміру компенсації зросли комунальні тарифи (на електроенергію, теплопостачання, гаряче водопостачання і водовідведення тощо), а також змінювався розмір мінімальної зарплати.

За розрахунками апарату Ради, на цей момент середня вартість номера складає близько 650 гривень на добу.

Регламентний комітет погодився з пропозицією апарату ВР збільшити розмір компенсації депутатам за оренду житла з 460 до 650 гривень на добу.

Крім того, комітет дозволив апарату встановити з 3 липня розмір витрат на забезпечення відряджень помічників-консультантів депутатів в сумі 400 гривень в місяць.

Нагадаємо, що Верховна Рада України закрила шосту сесію, сьома відкриється 5 вересня.

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18 07 2017 10:56
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