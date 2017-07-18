Депутатам збільшать компенсацію за оренду житла
Про це йдеться у рішенні регламентного комітету Ради, інформують "Українські Новини". У п'ятницю, 14 липня, комітет розглянув листа виконувача обов'язків керівника апарату Ради Петра Боднара.
Депутати з'ясували, що компенсацію вартості оренди житла розраховують виходячи з того, скільки коштує однокімнатний номер готелю "Київ". Раніше це було 460 гривень на добу, проте ця сума була актуальна більше трьох років тому.
З моменту затвердження такого розміру компенсації зросли комунальні тарифи (на електроенергію, теплопостачання, гаряче водопостачання і водовідведення тощо), а також змінювався розмір мінімальної зарплати.
За розрахунками апарату Ради, на цей момент середня вартість номера складає близько 650 гривень на добу.
Регламентний комітет погодився з пропозицією апарату ВР збільшити розмір компенсації депутатам за оренду житла з 460 до 650 гривень на добу.
Крім того, комітет дозволив апарату встановити з 3 липня розмір витрат на забезпечення відряджень помічників-консультантів депутатів в сумі 400 гривень в місяць.
Нагадаємо, що Верховна Рада України закрила шосту сесію, сьома відкриється 5 вересня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа