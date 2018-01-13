Одеський депутат-хабарник втік від спецназу при затриманні, - ЗМІ

За даними джерел, Бабенко вистрибнув у вікно

Депутата Одеської облради Олега Бабенка, якого висунуто підозру у спробі дати хабар детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), вдалося втекти від спецназу, який намагався його затримати.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Insider.

За інформацією джерела, Бабенко втік у Києві від спецназу НАБУ, вистрибнувши у вікно.

Нагадаємо, 12 січня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України повідомили про підозру чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільникові за пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. доларів співробітникові НАБУ.

Гроші детективу НАБУ пропонували в обмін на зняття арешту з рахунків ТОВ, задіяного в корупційній схемі із заволодінням коштів держбюджету Одеси.