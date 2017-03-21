Депутатів від БПП спіймали на кнопкодавстві, - ВІДЕО

Сергій Лещенко знімав на смартфон момент кнопкодавства, однак йому перешкоджав знімати колега по фракції Гліб Загорій

Під час голосування на пленарному засіданні у вівторок, 21 березня, про призначення представника Верховної Ради до складу комісії аудиту НАБУ депутати від Блоку Петра Порошенка - ймовірно, Олександр Урбанський і Вадим Денисенко - кнопкодавили.

На відео голосування видно, як народний депутат Сергій Лещенко знімає на смартфон момент голосування депутатів з "гальорки" БПП. Однак йому перешкоджає знімати колега по фракції Гліб Загорій.

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували всі місця заднього ряду БПП, хоча на двох місцях в ньому - між Олександром Урбанським та Вадимом Денисенком - ніхто не сидів.



Фото: Рух "Чесно"

"Бажання Порошенка за будь-яку ціну призначити кишенькового аудитора НАБУ вже навіть не смішно. Тепер результат - 200 голосів "за" при потрібних 226", - написав Лещенко в facebook.

Він також заявив, що Кононенко під час голосування безперервно комусь телефонував.

"Ви всі особисто могли бачити в стрімі, як Кононенко безперервно телефонував комусь та ходив домовлятися до "Опозиційного блоку". І вкотре провал. На п'ять голосів менше, ніж минулого тижня", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, що зовсім недавно депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук кнопкодавив під час голосування за законопроект №4261 "Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця".

Відзначимо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.