Депутатка приховала катер за мільйон, - НАЗК
"Депутат Запорізької міської ради Ольга Ревчук не подала до Єдиного державного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з набуттям у власність водного транспортного засобу Monterey boats 2007 року випуску вартістю понад 1 мільйон гривень", - повідомляє прес-служба агентства.
Подібне порушення вчинив Євген Катунін, перебуваючи на посаді заступника гендиректора з кадрів та режиму ДСП "Чорнобильська АЕС".
Він несвоєчасно повідомив НАЗК про придбання катера "Finval 475" 2017 року випуску вартістю 164 тисячі гривень, а також човнового двигуна "Yamaha F70 AETL" вартістю понад 255 тисяч гривень.
Крім того, складено протокол стосовно голови Луцької РДА Тараса Яковлева, який, звільнившись у 2017 році з посади першого заступника Луцького міського голови, несвоєчасно подав декларацію після звільнення.
Також порушили без поважних причин терміни подання декларацій посадовці Головного управління ДФС у Києві, Одеської митниці ДФС, державний реєстратор Луцького міського управління юстиції та колишня посадова особа управління забезпечення діяльності постійних комісій Київради.
За несвоєчасне подання декларації за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП передбачений штраф у 850-1700 гривень, а за неподання чи несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані за ч. 2 ст 172-6 КУпАП – штраф у 1700-3400 гривень.
Також, Сироїд у декларації вказала купівлю автомобіля за 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником - 180 тисяч гривень.
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