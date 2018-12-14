Депутатка приховала катер за мільйон, - НАЗК

Ольга Ревчук не подала до Єдиного державного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно депутата Запорізької міськради, екс-заступника гендиректора ЧАЕС та ще 9-ти посадовців.

"Депутат Запорізької міської ради Ольга Ревчук не подала до Єдиного державного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з набуттям у власність водного транспортного засобу Monterey boats 2007 року випуску вартістю понад 1 мільйон гривень", - повідомляє прес-служба агентства.

Подібне порушення вчинив Євген Катунін, перебуваючи на посаді заступника гендиректора з кадрів та режиму ДСП "Чорнобильська АЕС".

Він несвоєчасно повідомив НАЗК про придбання катера "Finval 475" 2017 року випуску вартістю 164 тисячі гривень, а також човнового двигуна "Yamaha F70 AETL" вартістю понад 255 тисяч гривень.

Крім того, складено протокол стосовно голови Луцької РДА Тараса Яковлева, який, звільнившись у 2017 році з посади першого заступника Луцького міського голови, несвоєчасно подав декларацію після звільнення.

Також порушили без поважних причин терміни подання декларацій посадовці Головного управління ДФС у Києві, Одеської митниці ДФС, державний реєстратор Луцького міського управління юстиції та колишня посадова особа управління забезпечення діяльності постійних комісій Київради.

За несвоєчасне подання декларації за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП передбачений штраф у 850-1700 гривень, а за неподання чи несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані за ч. 2 ст 172-6 КУпАП – штраф у 1700-3400 гривень.

Також, Сироїд у декларації вказала купівлю автомобіля за 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником - 180 тисяч гривень.