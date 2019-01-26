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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Депутатку Савченко висунули в президенти

На світлинах із засідання видно, що більшість присутніх становили люди старшого віку
Народну депутатку Надію Савченко, яка перебуває в СІЗО за підозрою в підготовці теракту в центрі Києва, висунули в президенти України на з’їзді партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".
Депутатку Савченко висунули в президенти Фото: facebook.com/cn.opora

Зустріч партії проводили сестра депутаки, Віра, та прес-секретарка Надії Тетяна Проторченко, повідомляє громадянська мережа ОПОРА. 

Делегати тримали у руках фрукти гранати та скандували "Свободу Надії Савченко, свободу українським політв‘язням", повідомляє ОПОРА.

На світлинах із засідання видно, що більшість присутніх становили люди старшого віку.

Попри недопуск до депутатки нотаріуса (який мав оформити документи для реєстрації як кандидатки у президенти), близьким Надії вдалося почати реєстрацію рахунку партії. Згодом нотаріуса все ж допустили, але в цьому не було потреби, зазначила сестра депутатки Віра Савченко.

Вона додала, що сподівається на висунення кандидатури сестри та зробить усе можливе - "з вірою, надією та любов'ю".

Нагадаємо, у СІЗО до народної депутатки Надії Савченко представники Служби безпеки не допускали нотаріуса, що не давало їй можливості оформити документи для реєстрації як кандидатки у президенти.

Додамо, що Шевченківський районний суд Києва продовжив утримання під вартою для депутата Верховної Ради Надії Савченко ще на два місяці - до 18 лютого 2019 року.

 
 
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26 01 2019 15:05
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