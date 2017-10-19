Депутатську недоторканність можуть скасувати на наступній сесії Ради, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що депутатську недоторканність скасують на наступній сесії Верховної Ради.

"Як і обіцяли, недоторканність в Україні буде ліквідована. У минулому році необмеженого імунітету ми позбавили суддів. Вважаю, що вже на наступній сесії Верховна Рада не втратить сміливості і дасть триста голосів за остаточне і безповоротне рішення цієї проблеми. Дуже розраховую, що і ті, хто найбільш активно рекламувався на темі недоторканності в ці дні, не змінять свою позицію, коли побачать, що це вже не піар, а нова реальність", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд Конституційного суду два законопроекти стосовно скасування депутатської недоторканності.

Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року. Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.