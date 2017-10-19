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Депутатську недоторканність можуть скасувати на наступній сесії Ради, – Порошенко

Президент сподівається, що депутати дадуть достатню кількість голосів для скасування недоторканності
Президент України Петро Порошенко вважає, що депутатську недоторканність скасують на наступній сесії Верховної Ради.
Депутатську недоторканність можуть скасувати на наступній сесії Ради, – Порошенко Фото: kommersant.ua

"Як і обіцяли, недоторканність в Україні буде ліквідована. У минулому році необмеженого імунітету ми позбавили суддів. Вважаю, що вже на наступній сесії Верховна Рада не втратить сміливості і дасть триста голосів за остаточне і безповоротне рішення цієї проблеми. Дуже розраховую, що і ті, хто найбільш активно рекламувався на темі недоторканності в ці дні, не змінять свою позицію, коли побачать, що це вже не піар, а нова реальність", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд Конституційного суду два законопроекти стосовно скасування депутатської недоторканності.

Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року. Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.

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