Депутатську недоторканність можуть скасувати на наступній сесії Ради, – Порошенко
"Як і обіцяли, недоторканність в Україні буде ліквідована. У минулому році необмеженого імунітету ми позбавили суддів. Вважаю, що вже на наступній сесії Верховна Рада не втратить сміливості і дасть триста голосів за остаточне і безповоротне рішення цієї проблеми. Дуже розраховую, що і ті, хто найбільш активно рекламувався на темі недоторканності в ці дні, не змінять свою позицію, коли побачать, що це вже не піар, а нова реальність", – зазначив Порошенко.
Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд Конституційного суду два законопроекти стосовно скасування депутатської недоторканності.
Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року. Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.
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