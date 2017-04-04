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Депутату Держдуми Мілонову заборонили в'їзд в Україну на три роки

Заборона на в'їзд в Україну Мілонову пов'язана як з його висловлюваннями, так і з порушенням правил перетину державного кордону України
Служба безпеки України заборонила депутату Державної Думи Російської Федерації Віталію Мілонову в'їзд на територію України терміном на 3 роки.
Депутату Держдуми Мілонову заборонили в Віталій Мілонов. Фото: govoritmoskva.ru

Відповідну інформацію підтвердили у прес-центрі СБУ, пише "Інтерфакс-Україна".

В СБУ відзначили, що заборона на в'їзд в Україну Мілонову пов'язана як з його висловлюваннями, так і з порушенням правил перетину державного кордону України.

Раніше в березні Мілонов звернувся до генерального директора російського "Первого канала" Костянтина Ернста з вимогою оголосити бойкот музичному конкурсу "Євробачення" через заборону на в'їзд в Україну російському конкурсанту - співачці Юлії Самойловій.

Також у травні минулого року Мілонов направив в російський оргкомітет "Євробачення" звернення з пропозицією направити у 2017 році в Україну, яка стане господаркою конкурсу, виконавців з ансамблю музики, пісні і танцю Збройних сил Росії.

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04 04 2017 18:09
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