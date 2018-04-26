Депутати Азербайджану заперечують свою причетність до корупції в ПАРЄ
Про це заявили азербайджанські депутати, що взяли участь у дебатах в Страсбурзі, передає "Європейська правда".
Самед Сеїдов, якого звіт Слідчої групи назвав одним із порушників етичного кодексу ПАРЄ, наголосив, що не відчуває за собою вини. Він звинуватив депутатів з інших країн, а також керівництво Ради Європи, у переслідуванні Азербайджану.
"Я пишаюся тим, що я з Азербайджану. Будь-які спроби прив’язати мою країну до стовпа ганьби, показати на неї пальцем – це і є корупція!", - заявив він.
Він також заявив про небажання працювати в Раді Європи за таких обставин: "18 років тому, коли я прийшов до цієї будівлі, я сказав: це моя Рада Європи. Зараз я вважаю інакше: це ваша Рада Європи. Я не хочу бути в ній".
Варто зауважити, що не всі виступаючі підтримували таку позицію.
Низка депутатів з Азербайджану наголошували у виступах, що попри критику з боку РЄ вини залишаються прихильними до збереження членства в організації.
Нагадаємо, що зовнішня слідча група оприлюднила свій звіт, у якому підтвердила системну корупцію в ПАРЄ. Головні звинувачення стосуються підкупу з боку Азербайджану, але члени слідчої групи наголошують, що проблеми не обмежуються однією країною.
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