Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Депутати Азербайджану заперечують свою причетність до корупції в ПАРЄ

Сеїдов, якого звіт Слідчої групи назвав одним із порушників етичного кодексу ПАРЄ, наголосив, що не відчуває за собою вини
Члени делегації Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважають, що ухвалена резолюція про корупцію є упередженою та побудованою на вигадках.
Депутати Азербайджану заперечують свою причетність до корупції в ПАРЄ Фото: 1news.az

Про це заявили азербайджанські депутати, що взяли участь у дебатах в Страсбурзі, передає "Європейська правда".

Самед Сеїдов, якого звіт Слідчої групи назвав одним із порушників етичного кодексу ПАРЄ, наголосив, що не відчуває за собою вини. Він звинуватив депутатів з інших країн, а також керівництво Ради Європи, у переслідуванні Азербайджану.

"Я пишаюся тим, що я з Азербайджану. Будь-які спроби прив’язати мою країну до стовпа ганьби, показати на неї пальцем – це і є корупція!", - заявив він.

Він також заявив про небажання працювати в Раді Європи за таких обставин: "18 років тому, коли я прийшов до цієї будівлі, я сказав: це моя Рада Європи. Зараз я вважаю інакше: це ваша Рада Європи. Я не хочу бути в ній".

Варто зауважити, що не всі виступаючі підтримували таку позицію.

Низка депутатів з Азербайджану наголошували у виступах, що попри критику з боку РЄ вини залишаються прихильними до збереження членства в організації.

Нагадаємо, що зовнішня слідча група оприлюднила свій звіт, у якому підтвердила системну корупцію в ПАРЄ. Головні звинувачення стосуються підкупу з боку Азербайджану, але члени слідчої групи наголошують, що проблеми не обмежуються однією країною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2018 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.