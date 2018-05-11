Депутати блокували засідання погоджувальної ради, вимагаючи створення ТСК у справі Гандзюк
Народні депутати Ігор Луценко, Олексій Рябчин, а також Олена Сотник разом із Мустафою Найємом і Світланою Заліщук блокували початок засідання погоджувальної ради Верховної Ради, повідомляє LB.ua.
Парламентарії вимагали від спікера Андрія Парубія внести до порядку денного роботи парламенту питання про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Після тривалих дискусій біля президії з народними депутатами спікер усе-таки відкрив засідання погоджувальної ради, попросивши всіх "пригальмувати емоції".
Парубій почав погоджувальну раду з заклику до правоохоронних органів: "якомога швидше розслідувати всі обставини вбивства Гандзюк", - сказав він.
Фото: Ганна Стешенко
Народні депутати "Батьківщини", "Самопомочі" та групи "єврооптимістів", своєю чергою, стояли за спиною спікера, тримаючи в руках плакати з написами: "Хто замовив Гандзюк?" і "Її вбили!".
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- ВІДЕО Майно на 200 мільйонів і громадянство РФ: що приховує заступник глави Служби зовнішньої розвідки
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
- Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу