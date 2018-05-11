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Депутати блокували засідання погоджувальної ради, вимагаючи створення ТСК у справі Гандзюк

Робота почалася після тривалих дискусій
Депутати "Батьківщини", "Самопомочі" та групи "єврооптимістів" вимагають від спікера Верховної Ради створення тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк.
Депутати блокували засідання погоджувальної ради, вимагаючи створення ТСК у справі Гандзюк Фото: lb.ua

Народні депутати Ігор Луценко, Олексій Рябчин, а також Олена Сотник разом із Мустафою Найємом і Світланою Заліщук блокували початок засідання погоджувальної ради Верховної Ради, повідомляє LB.ua.

Парламентарії вимагали від спікера Андрія Парубія внести до порядку денного роботи парламенту питання про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Після тривалих дискусій біля президії з народними депутатами спікер усе-таки відкрив засідання погоджувальної ради, попросивши всіх "пригальмувати емоції".

Парубій почав погоджувальну раду з заклику до правоохоронних органів: "якомога швидше розслідувати всі обставини вбивства Гандзюк", - сказав він.


Фото: Ганна Стешенко

Народні депутати "Батьківщини", "Самопомочі" та групи "єврооптимістів", своєю чергою, стояли за спиною спікера, тримаючи в руках плакати з написами: "Хто замовив Гандзюк?" і "Її вбили!".

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

 

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05 11 2018 12:27
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