Депутати блокували засідання погоджувальної ради, вимагаючи створення ТСК у справі Гандзюк

Депутати "Батьківщини", "Самопомочі" та групи "єврооптимістів" вимагають від спікера Верховної Ради створення тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк.

Народні депутати Ігор Луценко, Олексій Рябчин, а також Олена Сотник разом із Мустафою Найємом і Світланою Заліщук блокували початок засідання погоджувальної ради Верховної Ради, повідомляє LB.ua.

Парламентарії вимагали від спікера Андрія Парубія внести до порядку денного роботи парламенту питання про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Після тривалих дискусій біля президії з народними депутатами спікер усе-таки відкрив засідання погоджувальної ради, попросивши всіх "пригальмувати емоції".

Парубій почав погоджувальну раду з заклику до правоохоронних органів: "якомога швидше розслідувати всі обставини вбивства Гандзюк", - сказав він.



Фото: Ганна Стешенко

Народні депутати "Батьківщини", "Самопомочі" та групи "єврооптимістів", своєю чергою, стояли за спиною спікера, тримаючи в руках плакати з написами: "Хто замовив Гандзюк?" і "Її вбили!".