НОВИНИНародні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Шинькович і Олександр Урбанський, а також представник "Народного фронту" Андрій Іванчук могли кнопкодавити під час ухвалення оголошених Іриною Сисоєнко поправок до медичної реформи (законопроект № 6327).
Фото:Чесно
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Депутати БПП і НФ кнопкодавили при підтримці поправок до медичної реформи, - ФОТО
Йдеться про трьох народних обранців
Фото: chesno.org
"Андрій Шинькович, як і раніше, прикриває порушення папірцем", - повідомляє рух "Чесно".
Фото:Чесно
Олександр Урбанський, на "гальорці" БПП, ймовірно, кнопкодавив на порожньому місці ліворуч. На табло системи "Рада" видно, що "за" проголосували всі місця.
Фото:Чесно
Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.
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19 10 2017 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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