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Депутати БПП і НФ кнопкодавили при підтримці поправок до медичної реформи, - ФОТО

Йдеться про трьох народних обранців
Народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Шинькович і Олександр Урбанський, а також представник "Народного фронту" Андрій Іванчук могли кнопкодавити під час ухвалення оголошених Іриною Сисоєнко поправок до медичної реформи (законопроект № 6327).
Депутати БПП і НФ кнопкодавили при підтримці поправок до медичної реформи, - ФОТО Фото: chesno.org

"Андрій Шинькович, як і раніше, прикриває порушення папірцем", - повідомляє рух "Чесно".

Фото:Чесно

Олександр Урбанський, на "гальорці" БПП, ймовірно, кнопкодавив на порожньому місці ліворуч. На табло системи "Рада" видно, що "за" проголосували всі місця.

Фото:Чесно

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.


 

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19 10 2017 15:13
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