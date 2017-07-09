Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Депутати БПП на запрошення Порошенка з'їжджаються на неформальну зустріч

Нардепи у четвер ввечері вервечкою їдуть на зустріч
До резиденції Державного управління справами "Залісся" у четвер ввечері на неформальну зустріч з президентом Петром Порошенком з’їжджаються народні депутати.
Депутати БПП на запрошення Порошенка з Фото: radiosvoboda.org

Відповідне фото оприлюднила журналістка Наталя Седлецька.

"Прямо зараз. В'їзд до закритої державної резиденції Залісся. Народні депутати фракції БПП на запрошення Порошенка з'їжджаються на неформальну зустріч. Державна резиденція Залісся, до речі, так і не стала Національним парком, відкритим для громадян", - написала вона на Facebook.

Седлецька додала, що друге авто на фотографії – "Ауді" Ігоря Кононенка.

Раніше повідомлялося, що ввечері 7 вересня фракція "Блок Петра Порошенка" проведе своє засідання на Банковій.

Потім зазначалося, що фракція БПП і президент Петро Порошенко проведуть неформальну зустріч за містом. Один зі співрозмовників УП зазначив, що на зустрічі буде присутнім також прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Зазначимо, також сьогодні Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність.

Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.