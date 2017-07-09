Депутати БПП на запрошення Порошенка з'їжджаються на неформальну зустріч
Відповідне фото оприлюднила журналістка Наталя Седлецька.
"Прямо зараз. В'їзд до закритої державної резиденції Залісся. Народні депутати фракції БПП на запрошення Порошенка з'їжджаються на неформальну зустріч. Державна резиденція Залісся, до речі, так і не стала Національним парком, відкритим для громадян", - написала вона на Facebook.
Седлецька додала, що друге авто на фотографії – "Ауді" Ігоря Кононенка.
Раніше повідомлялося, що ввечері 7 вересня фракція "Блок Петра Порошенка" проведе своє засідання на Банковій.
Потім зазначалося, що фракція БПП і президент Петро Порошенко проведуть неформальну зустріч за містом. Один зі співрозмовників УП зазначив, що на зустрічі буде присутнім також прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Зазначимо, також сьогодні Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність.
Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.
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