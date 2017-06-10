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Депутати БПП зайняли оборону трибуни Верховної Ради

Парламент перебуває під підсиленою охороною Нацгвардії
15 депутатів Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" заблокували парламентську президію і трибуну з метою недопущення блокування їх фракцією "Самопоміч" та іншими депутатами.
Депутати БПП зайняли оборону трибуни Верховної Ради Фото: Українська правда

Зокрема, на місці першого заступника голови Ради розташувався депутат від БПП Ігор Побер, а поруч з місцем голови перебуває заступник голови БПП Олексій Гончаренко.

Біля трибуни розташувалися, зокрема, депутати від БПП Іван Мельничук та Олександр Третьяков, -  повідомляють Українські новини з місця подій.

Станом на 9:35 депутатів від "Самопомочі" в сесійній залі немає.

При цьому будівля парламенту перебуває під підсиленою охороною Нацгвардії.

Як відомо, вочра 5 жовтня Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти про Донбас - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасузареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювалагрупа депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншимипредставниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи ірекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування вокремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, алевнесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому початидіяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлятьв силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому терміндії закону обмежений трьома роками.

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".

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06 10 2017 09:58
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