Депутати дозволили "Укроборонпрому" не віддавати борги Росії

Нардеп запевнив, якщо не заборонити Росії стягувати борги з підприємств "Укроборонпрому", то військово-промисловий комплекс в Україні зупиниться

Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект № 6697, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору - Росії.

За це рішення проголосувало 244 нардепи, інформує "Українська правда".

За словами секретаря парламентського Комітету з питань безпеки та оборони Івана Вінника, закон необхідно було ухвалити, оскільки Росія активізувала роботу щодо блокування роботи та збанкрутування українських оборонних підприємств.

"Саме тому пропонується на особливий період, період здійснення агресії РФ проти України, і можливо на період відновлення репарацій тощо, заборонити країні агресору стягувати заборгованість з підприємств "Укроборонпрому", витребувати застави, які були зареєстровані у якості забезпечення відповідних боргових зобов'язань", - сказав Вінник.

Він додав, що оскільки саме Росія порушила юридичні норми, то Україна може відступити від своїх зобов'язань щодо виконання рішень судів.

Читайте також: Держзавод використовує лопаті РФ, куплені у фірми сина заступника глави "Укроборонпрому", – "Схеми"

Нардеп запевнив, якщо не заборонити Росії стягувати борги з підприємств "Укроборонпрому", то військово-промисловий комплекс в Україні зупиниться, що буде на користь країни-агресора.

У документі зазначається, що до серпня 2014 року Росія уклала ряд господарських договорів з підприємствами українського оборонно-промислового комплексу на поставку товарів військового призначення та подвійного використання.

Повідомляється, що більшість договорів передбачало передплату у розмірі понад 80%, а здебільшого навіть повну.

Тобто, кошти були зараховані на українські підприємства та товар по замовленню було виготовлено, але не поставлено, оскільки був введений у дію указ президента № 691/2014, який передбачає припинення експорту до РФ товарів військового призначення.

"Таким чином, кошти замовника було в повному обсязі використано на виробництво продукції, однак передати її неможливо, а швидко знайти покупця на такий по індивідуальній специфікації, щоб повернути кошти, у зв’язку зі специфікою ринку теж не вдається", - йдеться у документі.

Повідомляється, що після цього, російські підприємства-замовники почали звертатися до судів на території РФ для стягнення заборгованості, пені та інших штрафних санкцій, незважаючи на посилання українських підприємств на обставини "непереборної сили" (форс-мажорні).

"Такий підхід та необ’єктивне проведення судового розгляду на території держави-агресора спричинив винесення ряду судових рішень, за якими українські сторони зобов’язані виплачувати суми, перевищуючі вартість самого договору", - йдеться у поясненні до закону.

У документі зазначається, що такий перебіг подій часто гальмує, а інколи навіть може зупинити роботу підприємств українського оборонно-промисловий комплекс, що негативно відображається на обороноздатності України.

Повідомляється, що ухвалення закону забезпечить стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу, сприятиме безперешкодному здійсненню його реформування, запровадить механізми захисту господарської діяльності підприємств та інше.