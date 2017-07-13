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Депутати із мегафоном заблокували трибуну Ради: Геращенко обізвала їх "фріками"

Рада розглядає новий закон про Конституційний Суд із заблокованою трибуною, криками і сварками
Верховна Рада в четвер, 13 липня, приступила до розгляду нової редакції закону про Конституційний Суд №6427-д у другому читанні. При цьому трибуна парламенту виявилася заблокована, а обговорення супроводжується безперервними криками і сварками.
Депутати із мегафоном заблокували трибуну Ради: Геращенко обізвала їх "фріками" Фото: Микита Лисенко / Українська правда

Біля трибуни зібралися представники "Самопомочі", представники групи "Єврооптимісти", "Свободи". Вони за допомогою мегафона вимагають в першу чергу розглянути питання зняття депутатської недоторканності. Їх виступи супроводжуються уїдливими коментарями Ірини Геращенко, яка веде засідання.

Депутата Юрія Дерев'янка, наприклад, вона назвала депутатом, який намагається "хоч якось звернути на себе увагу", а Віктору Чумаку порадила кричати в мегафон "у дружини на кухні". Врешті-решт вона обізвала депутатів біля трибуни "фріками".

Заяви Геращенко вивели із себе іншого віце-спікера Оксану Сироїд. "Дії голови порушують регламент, тому що голова дає оцінки цих подій і оцінки народним депутатам", - заявила вона, відмовившись коментувати свої поправки.

Нагадаємо, що під Верховною Радою виникли сутички між поліцією і учасниками мітингу за скасування депутатської недоторканності.

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13 07 2017 12:21
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