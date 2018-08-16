CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНародний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук і представник депутатської групи "Воля народу" Сергій Шахов влаштували бійку в прямому ефірі телеканалу "Прямий".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати Мосійчук і Шахов побилися в прямому ефірі, - ВІДЕО
Сутичка почалася зі слів Шахова, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради
Під час програми "Разом" Шахов заявив про те, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради. Після цього, Ігор Мосійчук піднявся зі свого місця і зажадав вибачень від Шахова.
Шахов штовхнув Мосійчука, той впав на підлогу. Піднімаючись, Мосійчук почав бити Шахмова тростиною.
Нагадаємо, що у червні 2018 року Мосійчук став учасником бійки на сесії Тернопільської облради.
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16 08 2018 22:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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