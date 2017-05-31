Депутати Миколаївської міськради відмовилися розглядати питання про Росію-агресора
Це питання запропонував розглянути депутат міської ради, в нещодавньому минулому десантник 79 окремої аеромобільної бригади, а нині голова Березанської райдержадміністрації Сергій Танасов, інформує "Укрінформ".
"Зараз усі райони на сесіях підтримують це питання, депутати за це голосують. Минулої п'ятниці Березанський район також проголосував. Тому я прошу поставити сьогодні це питання до порядку денного нашої сесії", - зазначив Танасов.
Проте міський голова Олександр Сєнкевич спочатку зауважив, що проект рішення з цього питання має провисіти на офіційному сайті міськради не менше 20 робочих днів, а потім пообіцяв повернутися до нього після перерви. Проте згодом він, спираючись на відсутність кворуму під час засідання постійної депутатської комісії по законності та регламенту, яка мала б дати оцінку такому проекту рішення, взагалі не поставив це питання на голосування.
Щоправда, при цьому він висловив свою особисту думку. "Якщо є країна, яка знаходиться поруч з іншою і анексує її частину, то це і є акт агресії. Тому цю країну на 100% можна назвати державою-агресором. У нас є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим - це найкращий доказ агресії сусідньої держави", - зауважив Сєнкевич.
Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради 30 березня відмовилися розглядати на сесії питання визнання Російської Федерації країною-агресором.
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