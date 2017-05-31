Депутати Миколаївської міськради відмовилися розглядати питання про Росію-агресора

Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що проект рішення з цього питання має провисіти на офіційному сайті міськради не менше 20 робочих днів

Депутати Миколаївської міської ради на своїй позачерговій сесії 31 травня відмовилися розглянути питання про визнання Російської Федерації країною-агресором.

Це питання запропонував розглянути депутат міської ради, в нещодавньому минулому десантник 79 окремої аеромобільної бригади, а нині голова Березанської райдержадміністрації Сергій Танасов, інформує "Укрінформ".

"Зараз усі райони на сесіях підтримують це питання, депутати за це голосують. Минулої п'ятниці Березанський район також проголосував. Тому я прошу поставити сьогодні це питання до порядку денного нашої сесії", - зазначив Танасов.

Проте міський голова Олександр Сєнкевич спочатку зауважив, що проект рішення з цього питання має провисіти на офіційному сайті міськради не менше 20 робочих днів, а потім пообіцяв повернутися до нього після перерви. Проте згодом він, спираючись на відсутність кворуму під час засідання постійної депутатської комісії по законності та регламенту, яка мала б дати оцінку такому проекту рішення, взагалі не поставив це питання на голосування.

Щоправда, при цьому він висловив свою особисту думку. "Якщо є країна, яка знаходиться поруч з іншою і анексує її частину, то це і є акт агресії. Тому цю країну на 100% можна назвати державою-агресором. У нас є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим - це найкращий доказ агресії сусідньої держави", - зауважив Сєнкевич.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради 30 березня відмовилися розглядати на сесії питання визнання Російської Федерації країною-агресором.