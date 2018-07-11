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Депутати написали у Раді "лист Путіну": "Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш?"

Депутати БПП таким чином вирішили "відповісти Путіну на усі його дії"
Група народних депутатів, які потрапили під санкції РФ проти України, написали листа президенту РФ Володимиру Путіну
Депутати написали у Раді "лист Путіну": "Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш?" Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Текст звернення складено за аналогією з відомим листом Запорізьких козаків турецькому султану. За словами Гончаренка, нардепи від БПП вирішили таким чином дати відповідь Путіну "на усі його дії". Публікація розміщена на сторінці Гончаренко у Facebook.

Українські депутати — Путіну!

Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!

Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.

От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.

Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!

Це алюзія на лист запорожців турецькому султанові, який був образливою відповіддю на його ультиматум: припинити нападати на Блискуча Порта і здатися.

Існує переказ, що під час російсько-турецької війни 1672-1681 років, султан послав запорожцям вимогу "підкоритися йому як владиці всього світу і наміснику бога на землі, як це зробив правобережний гетьман Петро Дорошенко". Запорожці у глузливому стилі написали йому лист-відповідь. Сцену написання листа зобразив на картину український художник Ілля Рєпін

"Запоржці пишуть листа турецькому султанові".

9 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко прийшов на чергове засідання в ПАРЄ в гумових рукавичках. Тоді ведуча засідання зробила українському нардепу особисте попередження.

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07 11 2018 12:35
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