Депутати написали у Раді "лист Путіну": "Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш?"
Текст звернення складено за аналогією з відомим листом Запорізьких козаків турецькому султану. За словами Гончаренка, нардепи від БПП вирішили таким чином дати відповідь Путіну "на усі його дії". Публікація розміщена на сторінці Гончаренко у Facebook.
Українські депутати — Путіну!
Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!
Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.
От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.
Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!
Це алюзія на лист запорожців турецькому султанові, який був образливою відповіддю на його ультиматум: припинити нападати на Блискуча Порта і здатися.
Існує переказ, що під час російсько-турецької війни 1672-1681 років, султан послав запорожцям вимогу "підкоритися йому як владиці всього світу і наміснику бога на землі, як це зробив правобережний гетьман Петро Дорошенко". Запорожці у глузливому стилі написали йому лист-відповідь. Сцену написання листа зобразив на картину український художник Ілля Рєпін
"Запоржці пишуть листа турецькому султанові".
9 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко прийшов на чергове засідання в ПАРЄ в гумових рукавичках. Тоді ведуча засідання зробила українському нардепу особисте попередження.
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