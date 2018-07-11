Депутати написали у Раді "лист Путіну": "Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш?"

Група народних депутатів, які потрапили під санкції РФ проти України, написали листа президенту РФ Володимиру Путіну

Текст звернення складено за аналогією з відомим листом Запорізьких козаків турецькому султану. За словами Гончаренка, нардепи від БПП вирішили таким чином дати відповідь Путіну "на усі його дії". Публікація розміщена на сторінці Гончаренко у Facebook.

Українські депутати — Путіну!

Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!

Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.

От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.

Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!

Це алюзія на лист запорожців турецькому султанові, який був образливою відповіддю на його ультиматум: припинити нападати на Блискуча Порта і здатися.

Існує переказ, що під час російсько-турецької війни 1672-1681 років, султан послав запорожцям вимогу "підкоритися йому як владиці всього світу і наміснику бога на землі, як це зробив правобережний гетьман Петро Дорошенко". Запорожці у глузливому стилі написали йому лист-відповідь. Сцену написання листа зобразив на картину український художник Ілля Рєпін

"Запоржці пишуть листа турецькому султанові".

9 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко прийшов на чергове засідання в ПАРЄ в гумових рукавичках. Тоді ведуча засідання зробила українському нардепу особисте попередження.