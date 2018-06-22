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Депутати "Народного фронту" сприяють незаконному тютюновому бізнесу, – "Схеми"

Журналісти стверджують, що викрили виробництво цигарок із підробленими акцизними марками, до якого причетні депутати із "Народного фронту"
Депутати партії "Народний фронт" покривають компанію, яка випускає цигарки з підробленими акцизними марками на Дніпропетровщині. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".
Депутати "Народного фронту" сприяють незаконному тютюновому бізнесу, – "Схеми" Фото: radiosvoboda.org

У розслідуванні йдеться про те, що товариство з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Табако", яке існує з 2016-го року і розташоване в місті Жовті Води на Дніпропетровщині, випускає цигарки Pull з підробленими акцизними марками. Журналісти зазначають, що звернулися до Міністерства фінансів для проведення експертизи акцизної марки, де підтвердили, що з одинадцяти наданих пачок, з оригінальною маркою була лише одна.

Зазначається, що законодавство передбачає покарання за такий злочин від 3 до 7 років позбавлення волі, але керівництво підприємства уникає відповідальності. На думку авторів розслідування, це відбувається завдяки впливовій підтримці представників "Народного фронту".

Зокрема, в репортажі про відкриття фабрики місцевого телеканалу "Жовта річка" йдеться про те, що її запуск  відбувся за сприяння "фахового економіста і народного депутата Олега Кришина з "Народного фронту". Позицію фабрики в цьому ж сюжеті доносить Микола Журило, він підписаний як заступник директора з загальних питань "Юнайтед Табако".

Журналісти повідомляють, що Микола – рідний брат Руслана Журила, який раніше працював на керівній посаді на державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", а також фігурує як організатор розкрадань на мільйони доларів на цьому держпідприємстві у справі НАБУ, разом із екс-депутатом та одним зі спонсорів партії "Народний Фронт" Миколою Мартиненком. З посиланням на нардепа Сергія Лещенка, вони додають, що брати Журило – найближчі бізнес-партнери Мартиненка. Також вказується, що його нагородив зброєю міністр внутрішніх справ і "народофронтівець" Арсен Аваков.

Авторам розслідування не вдалося поспілкуватися з Миколою Журилом щодо безакцизного виробництва цигарок у Жовтих Водах, оскільки на дзвінки він не відповідав, за місцем реєстрації його не знайшли. На територію підприємства журналістів теж не пустили, проте вони встигли зафіксувати на вході наліпку "Народний фронт, Жовтоводська міська організація".


Фото: radiosvoboda.org

Зазначається, що депутат від "Народного фронту" Олег Кришин втік від журналістів "Схем", коли почув питання про фабрику.

"Це – провокація. Я на провокації не відповідаю", двічі сказав депутат і швидко зайшов до сесійної зали парламенту", – повідомляють журналісти.

Автори наголошують, що до виходу розслідування не відповів на запит і Мартиненко.

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22 06 2018 16:28
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