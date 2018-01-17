Депутати не підтримали поправку про розрив дипвідносин із Росією

Депутати Верховної Ради України в середу, 17 січня, не підтримали поправку про розрив дипломатичних відносин із Росією.

Верховна Рада України в четвер, 18 січня продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донбасу (№7163). На момент закриття пленарного засідання в середу народні депутати розглянули 624 поправки із 673 поданих до законопроекту до другого читання, "Інтерфакс-Україна".

Під час розгляду законопроекту позафракційний народний депутат Тарас Батенко наполіг на тому, щоб поставити на голосування його поправку, яка пропонувала зобов'язати Кабінет Міністрів України в тримісячний термін із дня набуття чинності цим законом ініціювати розрив дипломатичних відносин із країною-агресором, які встановлені відповідно до протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією від 18 лютого 1992 року (Мінськ) і відкликати дипломатичні установи з території Російської Федерації.

Проте таку поправку підтримали лише 72 народні депутати України із 226 мінімально необхідних. І вона не була ухвалене парламентом. Профільний комітет цю поправку також відхилив.

"Ми ухвалили рішення не включати до тексту закони, які мають довгострокову дію, тому ця правка, що стосується дипломатичних відносин, була відхилена", - зазначив секретар парламентського комітету із питань національної безпеки та оборони, доповідач за цим законопроектом Іван Винник (фракція "Блок Петра Порошенка").

"Нехай визначається Міністерство закордонних справ, враховуючи передусім наш національний інтерес", - додав він.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення.

Водночас Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею розриву дипломатичних відносин з Росією.