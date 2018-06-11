Рада не підтримала відставку Луценка на рейтинговому голосуванні
Постанову підтримали лише 38 депутатів за мінімально необхідних 226.
"До мене були вимоги щодо голосування, і я можу скористатися своїм правом, я можу поставити тільки політичне, рейтингове голосування, а не реальне голосування. Але якщо є така вимога - я поставлю", - прокоментував це питання спікер ВР Андрій Парубій.
Нагадаємо, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.
Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
Раніше, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник та ще група нардепів закликали Верховну Раду не включати у тимчасову слідчу комісію голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Також, генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриву діяльності слідства.
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