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Рада не підтримала відставку Луценка на рейтинговому голосуванні

За відставку проголосували 38 депутатів
Депутати Верховної Ради на рейтинговому голосуванні не підтримали відставку генпрокурора Юрія Луценка.
Рада не підтримала відставку Луценка на рейтинговому голосуванні Фото: lb.ua

Постанову підтримали лише 38 депутатів за мінімально необхідних 226.

"До мене були вимоги щодо голосування, і я можу скористатися своїм правом, я можу поставити тільки політичне, рейтингове голосування, а не реальне голосування. Але якщо є така вимога - я поставлю", - прокоментував це питання спікер ВР Андрій Парубій.

Нагадаємо, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Верховна Рада запросила очільників Нацполіції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

Раніше, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник та ще група нардепів закликали Верховну Раду не включати у тимчасову слідчу комісію голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Також, генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриву діяльності слідства.

 
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