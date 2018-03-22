Депутати не внесли на розгляд проекти про відкладення звітувань для ГО
Спікер Ради Андрій Парубій тричі ставив на голосування внесення проектів №8120 і №8120-1, але депутати провалили це, оскільки за кілька хвилин до цього Рада дала дозвіл на арешт депутатки Савченко і частина депутатів залишили свої місця.
Напередодні комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту підтримати будь-який із зареєстрованих законопроектів щодо відтермінування подачі перших е-декларацій представниками антикорупційний громадських об'єднань.
Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.
Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.
У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.
Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.
У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.
Минулого тижня Венеціанська комісія розкритикувала законопроекти, які містять вимоги фінансової звітності і розкриття інформації для антикорупційних активістів.
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