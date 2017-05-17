Депутати "Опоблоку" заблокували підписання закону про заборону георгіївської стрічки
Таким чином депутати заблокували підписання законопроекту. Спікер Андрій Парубій не має права передавати його далі, поки не буде розглянуто проект постанови "Опоблоку".
На думку авторів постанови, прийняття законопроекту в цілому суперечило регламенту, оскільки під час розгляду Шуфрич висловив зауваження, і вони містилися у висновку Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України.
Нагадаємо, що 16 травня Верховна Рада проголосувала за заборону георгіївської стрічки в Україні.
За рішенням парламенту, до Кодексу про адміністративні правопорушення вводиться стаття 173-3 під назвою "Виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки".
За публічну демонстрацію або носіння стрічки передбачено покарання у вигляді 50-150 неоподатковуваних мінімумів (850-2550 гривень). У разі повторного проступку впродовж одного року - від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2550-5100 гривень) і адміністративний арешт на термін до 15 діб.
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