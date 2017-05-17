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Депутати "Опоблоку" заблокували підписання закону про заборону георгіївської стрічки

Шанцев і Шуфрич вважають, що було порушено регламент
Депутати Верховної Ради з "Опозиційного блоку" Дмитро Шенцев і Нестор Шуфрич зареєстрували проект постанови №2987-П про скасування рішення щодо заборони георгіївської стрічки в Україні.
Депутати "Опоблоку" заблокували підписання закону про заборону георгіївської стрічки Фото: з вільних джерел

Таким чином депутати заблокували підписання законопроекту. Спікер Андрій Парубій не має права передавати його далі, поки не буде розглянуто проект постанови "Опоблоку".

На думку авторів постанови, прийняття законопроекту в цілому суперечило регламенту, оскільки під час розгляду Шуфрич висловив зауваження, і вони містилися у висновку Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України.

Нагадаємо, що 16 травня Верховна Рада проголосувала за заборону георгіївської стрічки в Україні.

За рішенням парламенту, до Кодексу про адміністративні правопорушення вводиться стаття 173-3 під назвою "Виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки".

За публічну демонстрацію або носіння стрічки передбачено покарання у вигляді 50-150 неоподатковуваних мінімумів (850-2550 гривень). У разі повторного проступку впродовж одного року - від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2550-5100 гривень) і адміністративний арешт на термін до 15 діб.

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17 05 2017 18:39
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