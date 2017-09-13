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Депутати підтримали ініціативу щодо притягнення Льовочкіна до кримінальної відповідальності, - ДОКУМЕНТ

У зверненні, підтриманому 20 народними депутатами, відзначається, що розслідування справи про конституційний переворот, який привів до узурпації влади колишнім президентом України Віктором Януковичем, буде неповним без притягнення до відповідальності колишніх співробітників Адміністрації президента, зокрема її екс-глави Сергія Льовочкіна
Народні депутати підтримали ініціативу "Вільних Людей" щодо притягнення екс-голови Адміністрації президента Сергія Льовочкіна до кримінальної відповідальності.
Депутати підтримали ініціативу щодо притягнення Льовочкіна до кримінальної відповідальності, - ДОКУМЕНТ Сергій Льовочкін. Фото: espreso.tv

Про це йдеться у зверненні, ініційованому народними депутатами Андрієм Левус і Сергієм Висоцьким, яке передано Генеральному прокурору Юрію Луценку.

На даний момент підозрюваним у цій справі проходить екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Народні депутати вважають, що Сергій Льовочкін, враховуючи свою політичну позицію і посадові повноваження, не міг не бути співучасником державного перевороту. Саме він, на думку нардепів, координував цей процес з боку Януковича, готував для цього політичну і юридичну грунт.

"Вільні Люди" вважають, що саме вибірковий підхід до покарання поплічників Януковича, який сповідує нинішня влада, є основою для повзучого реваншу. Лише правосуддя і справедливе покарання всіх посібників екс-диктатора, і людей, які продовжують співпрацювати з ними у владі, може стати запорукою політичної стабільності України.


Документ: facebook.com/vilnilyudy.ua

Нагадаємо, що заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 доходів за 2016 рік.

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