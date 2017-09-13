Депутати підтримали ініціативу щодо притягнення Льовочкіна до кримінальної відповідальності, - ДОКУМЕНТ
Про це йдеться у зверненні, ініційованому народними депутатами Андрієм Левус і Сергієм Висоцьким, яке передано Генеральному прокурору Юрію Луценку.
На даний момент підозрюваним у цій справі проходить екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.
Народні депутати вважають, що Сергій Льовочкін, враховуючи свою політичну позицію і посадові повноваження, не міг не бути співучасником державного перевороту. Саме він, на думку нардепів, координував цей процес з боку Януковича, готував для цього політичну і юридичну грунт.
"Вільні Люди" вважають, що саме вибірковий підхід до покарання поплічників Януковича, який сповідує нинішня влада, є основою для повзучого реваншу. Лише правосуддя і справедливе покарання всіх посібників екс-диктатора, і людей, які продовжують співпрацювати з ними у владі, може стати запорукою політичної стабільності України.
Документ: facebook.com/vilnilyudy.ua
Нагадаємо, що заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 доходів за 2016 рік.
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