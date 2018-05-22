Депутати підтримали закон щодо легалізації сімейних ферм

Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроект №6490-д, що дозволяє узаконити домашні фермерські господарства.

За відповідне рішення проголосувало 253 депутати.

Законопроект дає змогу сім'ям, що мають домашні ферми, зареєструватись малими підприємцями без створення юридичної особи. Таким чином, фермери матимуть змогу стати фізичними особами-підприємцями та легально працювати в Україні.

"Близько 50% валової продукції сільського господарства виробляють фізичні особи, нелегалізовані особисті селянські господарства, забезпечуючи значну частку у виробництві окремих видів продукції: майже 97% – картоплі, 89% – овочів, 90% – продовольчих баштанних культур, 83% – вовни тощо. Даний сегмент виробництва є основним джерелом доходів для щонайменше 2,6 млн. осіб працездатного віку", — йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

На думку депутатів, ухвалення законопроекту дасть змогу малим фермерам працювати легально, а також отримувати відповідні пільги від держави, які донедавна могли отримувати лише великі агрохолдинги.

Законопроект направлено на друге читання.