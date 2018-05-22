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Депутати підтримали закон щодо легалізації сімейних ферм

Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроект №6490-д, що дозволяє узаконити домашні фермерські господарства.
Депутати підтримали закон щодо легалізації сімейних ферм Фото: disastersafety.org

За відповідне рішення проголосувало 253 депутати.

Законопроект дає змогу сім'ям, що мають домашні ферми, зареєструватись малими підприємцями без створення юридичної особи. Таким чином, фермери матимуть змогу стати фізичними особами-підприємцями та легально працювати в Україні.

"Близько 50% валової продукції сільського господарства виробляють фізичні особи, нелегалізовані особисті селянські господарства, забезпечуючи значну частку у виробництві окремих видів продукції: майже 97% – картоплі, 89% – овочів, 90% – продовольчих баштанних культур, 83% – вовни тощо. Даний сегмент виробництва є основним джерелом доходів для щонайменше 2,6 млн. осіб працездатного віку", — йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

На думку депутатів, ухвалення законопроекту дасть змогу малим фермерам працювати легально, а також отримувати відповідні пільги від держави, які донедавна могли отримувати лише великі агрохолдинги.

Законопроект направлено на друге читання.

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22 05 2018 15:32
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