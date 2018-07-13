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Депутати підтримали законопроект про нові штрафи за порушення правил ввезення авто до України

"За" проголосували 256 народних депутатів
Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8488, який передбачає підвищення відповідальності за порушення правил ввезення автівки до України.
Депутати підтримали законопроект про нові штрафи за порушення правил ввезення авто до України

Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Документ встановлює єдиний строк застосування санкцій при порушенні митних правил - півроку з дня виявлення порушення.

За керування автівкою, яку до України ввезла інша людина для підприємницької діяльності, передбачено штраф 8500 грн, а вдруге протягом року - 17 тис. грн з позбавленням права керування авто на один рік із платним вилученням авто чи без нього.

За перевищення строків ввезення для підприємницької діяльності на 10-20 днів пропонують установити штраф 17 тис. грн, на період 20-30 діб - 85 тис. грн, понад 30 діб - 170 тис. грн або конфіскація за рішенням суду.

Також прописано нові санкції за порушення строків транзиту. За "прострочення" на 10-20 днів передбачено штраф 8500 грн, від 20 до 30 діб - 85 тис. грн, понад 30 діб, а також за розкомплектування авто - 170 тис. грн або конфіскація за рішенням суду. Зазначимо, що наразі штраф становить 8500 грн при перевищенні строку на понад 10 діб.

Як відомо, Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8487 про акциз на автомобілі.

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13 07 2018 13:20
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