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Депутати погодили створення умов для розвитку сільської медицини

Згідно з документом, для залучення кваліфікованих фахівців до роботи в сільській місцевості пропонується встановити систему стимулів, зокрема забезпечення працівників житлом і службовим транспортом
Верховна Рада у вівторок, 14 листопада, прийняла президентський законопроект №7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості.
Депутати погодили створення умов для розвитку сільської медицини Фото: radiosvoboda.org

За нього проголосували 280 депутатів при 226 мінімально необхідних.

Згідно з документом, для залучення кваліфікованих фахівців до роботи в сільській місцевості пропонується встановити систему стимулів, зокрема забезпечення працівників житлом і службовим транспортом, можливостями для отримання освіти і підвищення кваліфікації, створенням сприятливих умов праці, в тому числі розвиненою матеріально-технічною базою для медичного обслуговування, повідомляє LB.ua.

Основними напрямками розвитку охорони здоров'я в сільській місцевості, відповідно до закону, є: максимальне наближення медичного обслуговування до населення, створення умов для проведення в сільській місцевості щорічних виїзних прийомів лікарями-фахівцями; впровадження сучасних технологій медобслуговування в сільській місцевості, в тому числі з використанням засобів телемедицини та портативних телемедичних діагностичних засобів.

Крім того, передбачається розвиток транспортної інфраструктури, створення умов для застосування авіаційних, водних, автомобільних та інших спеціальних санітарних транспортних засобів, в тому числі обладнаних реанімаційними засобами для надання медичної допомоги в сільській місцевості.

Закон також закріплює визначення інструментів телемедицини, до яких відносить телемедичне консультування, телемедичний консиліум, телеметрію, домашнє телеконсультування.

Для забезпечення роботи телемедицини в закладах охорони здоров'я необхідно забезпечити їх доступ до мережі Інтернет.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні медичну реформу для сільської місцевості. За урядовий законопроект № 7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості проголосували 258 народних депутати.

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14 11 2017 17:18
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