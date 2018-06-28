Депутати позиваються до НКРЕ через зростання тарифів на електроенергію

Якщо суд задовольнить позов народних депутатів, ціна електроенергії може бути знижена на 16%

12 народних депутатів просять суд визнати незаконною та скасувати постанову Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг від 28 грудня 2017 року "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік".

Позивачі просять суд визнати незаконною постанову НКРЕ від 28 грудня 2017 року "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік" та скасувати її у повному обсязі, - повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

Позивачами у даному адміністративному позові зазначені депутати: Андрій Вадатурський, Вікторія Войціцька, Владислав Голуб, Ігор Гузь, Сергій Лещенко, Ярослав Маркевич, Олексій Мушак, Мустафа Найєм, Тарас Пастух, Єгор Соболєв, Олена Сотник, Віктор Чумак.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі", - повідомляє прес-служба.

Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook нагадав, що у грудні 2017 року президент Петро Порошенко призначив тимчасових членів Нацкомісії з тарифів.

"Ті вже за два дні після призначення почали пачками видавати рішення. Так 28 грудня була підвищена ціна електроенергії на 16,2%", - написав Герус.

За його словами, якщо суд задовольнить позов народних депутатів, ціна електроенергії може бути знижена на 16%.

В кінці грудня 2017 року регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1,562 гривні за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% було вище за попередній показник.

Зростання оптової ринкової ціни обумовлено інфляцією, зростанням зарплат, девальвацією гривні, а також підвищенням цін на газ на 16,7% і вугілля (на 38,3%), ціна якого розраховується на основі європейського індексу з урахуванням доставки в Україну (так звана формула "Роттердам+").

На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.