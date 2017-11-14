Депутати проголосували за держбюджет-2018 у першому читанні

Верховна Рада у вівторок ухвалила постанову про висновки і пропозиції до проекту закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік", що означає прийняття проекту держбюджету в першому читанні.

"За" проголосували 260 народних депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.

Крім цього, Верховна Рада в цей день схвалила в першому читанні два інших законопроекти з так званого "бюджетного пакету": "Про внесення змін до Бюджетного кодексу" (№7116) та "Про внесення змін до Податкової кодекс про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році "(№6776-д).

За ці документи проголосували відповідно 251 і 260 народних обранців.

Кабінет Міністрів отримає від парламенту висновки і повинен їх врахувати при підготовці проекту про держбюджет до другого читання.

Документ повинен бути допрацьований протягом двох тижнів.

В середині жовтня комітет Ради з питань бюджету рекомендував парламенту передбачити збільшення відрахувань Національним банком до держбюджету на 2018 рік на 1,725 ​​млрд гривень до 49,549 млрд гривень.

Крім того, Кабміну запропонували в проекті держбюджету зменшити граничний розмір держборгу на кінець 2018 року зі 1,999 трлн гривень до 1,992 млрд гривень.

Також був ряд інших поправок.

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проект закону про державний бюджет на 2018 рік 15 вересня. Проект держбюджету передбачає економічне зростання України в 2018 році на рівні 3% при інфляції 7%. Дефіцит держбюджету складе 2,4% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Нагадаємо, що у проекті державного бюджету на 2018 рік пропонується змінити існуючий мотиваційний механізм горизонтального вирівнювання шляхом збільшення з 50 до 80% обсягу вилучення коштів із місцевих бюджетів до державного бюджету.