Депутати проголосували за виключення Савченко з комітету нацбезпеки

Верховна Рада виключила народного депутата Надію Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.

За відповідний проект постанови № 5543 проголосували 261 депутат, при мінімальній необхідності 226, повідомляє "Укрінформ".

Ініціаторами проекту постанови стали зокрема народні депутати від фракцій БПП та "Народний фронт", що є членами цього комітету.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що Савченко має доступ до державної таємниці і як член комітету бере участь у його засіданнях, де розглядається інформація, яка відноситься до державної таємниці.

"З метою недопущення розголошення інформації, яка відноситься до державної таємниці, та зважаючи на те, що член комітету повинен брати участь у засіданнях, де будуть розглядатися питання, пов'язані з державною таємницею, необхідно прийняти дану постанову", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за даними слідства, позафракційний народний депутат Надія Савченко планувала теракт у сесійній залі Верховної Ради.

Раніше народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що Надії Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.