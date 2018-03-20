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Депутати проголосували за заборону носіння зброї в Раді

Закон підтримали 263 народних депутати
Верховна Рада на вечірньому засіданні у вівторок, 20 березня, внесла зміни в закон України про охорону органів державної влади і посадових осіб, який забороняє депутатам приходити в парламент зі зброєю.
Депутати проголосували за заборону носіння зброї в Раді Фото: kievsmi.net

За відповідний законопроект №8155 проголосували 263 народних депутати, - інформує LB.ua.

Він передбачає, що у Верховну Раду, в Адміністрацію Президента, Кабінет Міністрів та інші будівлі, які перебувають під державною охороною, заборонено приносити холодну і вогнепальну зброю, вибухівку, боєприпаси і т.ін. Зі зброєю в цих будівлях можуть перебувати тільки особи, які здійснюють державну охорону.

Також Рада рекомендувала президенту, спікеру парламенту, Кабміну, голові Конституційного Суду, голові Верховного Суду видати акти про забезпечення правового режиму охорони будівель.

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли законопроект, що регулює порядок доступу громадян до парламенту.

 15 березня Савченко вивели з сесійної зали, через нібито гранати в сумці. 

 

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20 03 2018 17:20
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