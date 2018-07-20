Депутати пропонують обмежити можливості сурогатного материнства для іноземців
Згідно із законопроектом, право на застосування допоміжних репродуктивних технологій (сурогатного материнства) має надаватися тільки громадянам України, а також іноземцям і особам без громадянства, які постійно проживають на території України.
Депутати пропонують встановити, що використання послуг сурогатного материнства здійснюється тільки за наявності письмової згоди подружжя, а також жінки, яка виступає сурогатною матір'ю, і її чоловіка (у разі наявності).
Крім того, запропоновано доповнити ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу і прописати, що під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти примусове використання жінки як сурогатної матері.
Авторами документа є депутати від фракції "Народний фронт" Павло Унгурян і Олег Кришин, від Блоку Петра Порошенка - Оксана Білозір, Микола Лаврик і Юрій Соловей, а від Об'єднання "Самопоміч" - Ірина Сисоєнко.
Нагадаємо, правоохоронці затримали жительку Скадовського району, яка планувала продати свого тримісячного сина, щоб придбати будинок.
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