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Депутати пропонують обмежити можливості сурогатного материнства для іноземців

Застосовувати репродуктивні технології зможуть тільки громадяни України й особи без громадянства, які постійно проживають на території країни
До Верховної Ради внесено законопроект, який запроваджує обмеження сурогатного материнства в Україні. Документ №8625 внесли на розгляд шість народних депутатів.
Депутати пропонують обмежити можливості сурогатного материнства для іноземців Фото: ogo.ua

Згідно із законопроектом, право на застосування допоміжних репродуктивних технологій (сурогатного материнства) має надаватися тільки громадянам України, а також іноземцям і особам без громадянства, які постійно проживають на території України.

Депутати пропонують встановити, що використання послуг сурогатного материнства здійснюється тільки за наявності письмової згоди подружжя, а також жінки, яка виступає сурогатною матір'ю, і її чоловіка (у разі наявності).

Крім того, запропоновано доповнити ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу і прописати, що під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти примусове використання жінки як сурогатної матері.

Авторами документа є депутати від фракції "Народний фронт" Павло Унгурян і Олег Кришин, від Блоку Петра Порошенка - Оксана Білозір, Микола Лаврик і Юрій Соловей, а від Об'єднання "Самопоміч" - Ірина Сисоєнко.

Нагадаємо,  правоохоронці затримали жительку Скадовського району, яка планувала продати свого тримісячного сина, щоб придбати будинок.

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20 07 2018 14:55
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